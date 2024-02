Un navire russe endommagé par des drones en mer Noire

KYIV, 14 février (Reuters) - Des drones navals ukrainiens ont touché et endommagé un navire de débarquement russe au large de la Crimée, rapporte mercredi Ukrainska Pravda. Le journal en ligne ukrainien a posté plusieurs vidéos montrant une colonne de fumée s'élevant au-dessus de la mer au large de la côte sud de la péninsule conquise et annexée par la Russie en 2014, ainsi que des hélicoptères survolant la zone. Selon le député ukrainien Oleksi Hontcharenko, le navire visé était le Caesar Kounikov, qui a notamment participé à la guerre russo-géorgienne de 2008. Reuters n'a pu vérifier ces informations ni obtenir de commentaire des services de renseignement militaire ukrainien. L'agence de presse russe RIA, citant le ministère russe de la Défense, a rapporté mercredi que six drones ukrainiens avaient été détruits au-dessus de la mer Noire. (Pavel Polityuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)