Un navire en panne interrompt le trafic maritime dans le Bosphore

Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - La trafic maritime a été suspendu dimanche dans le Bosphore après qu'un navire a subi une rupture de ligne d'ancrage, annonce l'agence maritime turque Tribeca. Selon cette dernière, le navire pétrolier Peria, battant pavillon libérien, a subi cette avarie en raison de conditions météorologiques défavorables. Deux remorqueurs ont été dépêchés pour prêter main forte au Peria dont la panne entrave le trafic maritime dans le détroit qui relie la mer de Marmara à la mer Noire. (Ezgi Erkoyun; version française Nicolas Delame)