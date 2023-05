Un navire échoué bloque le canal de Suez

LE CAIRE, 25 mai (Reuters) - Un navire s'est échoué dans le canal de Suez, bloquant au moins quatre autres bateaux, a annoncé jeudi matin le fournisseur de services maritimes Leth Agencies. Les remorqueurs du canal de Suez tentent de renflouer le navire, a précisé l'entreprise. Les autorités du canal de Suez n'ont pas immédiatement fait de commentaire. "Le M/V XIN HAI TONG 23 s'est échoué dans le canal de Suez", a écrit Leth Agencies sur Twitter. "Quatre navires sont (bloqués) derrière lui en plus du convoi qui devait entrer dans le canal à 06h00." Selon le site internet Marine Traffic et les données de Refinitiv, le navire, battant pavillon de Hong Kong, se trouve près de l'extrémité sud du canal. (Reportage Hatem Maher et Ahmed Tolba, rédigé par Nafisa Eltahir; version française Camille Raynaud)