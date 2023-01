Un navire de guerre russe avec des armes hypersoniques en mer de Norvège

MOSCOU (Reuters) - Un navire de guerre russe possédant des armes de croisière hypersoniques a effectué des exercices en mer de Norvège, a déclaré mardi le ministère de la Défense.

"L'équipage de la frégate 'Amiral de la flotte de l'Union soviétique Gorshkov' a effectué un exercice de défense aérienne en mer de Norvège", a indiqué le ministère, ajoutant que "l'équipage (...) a effectué un exercice visant à repousser les moyens d'une attaque aérienne d'un ennemi simulé en mer de Norvège".

La frégate a été envoyée la semaine dernière dans l'Atlantique. Elle est armée de missiles de croisière hypersoniques de nouvelle génération Zircon qui, selon la Russie, volent à neuf fois la vitesse du son et ont une portée de plus de 1.000 km - un signal à l'Occident que la Russie ne reculera pas sur la guerre en Ukraine.

La Russie considère ces armes comme un moyen de percer les défenses antimissiles américaines de plus en plus sophistiquées et qui, selon le président russe Vladimir Poutine, pourraient un jour abattre les missiles nucléaires russes.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev avait averti les États-Unis la semaine dernière que les missiles hypersoniques seraient bientôt à proximité des côtes de l'Otan.

Le ministre russe de la Défense Serguei Choïgou a affirmé mardi que la Russie continuerait à développer son arsenal nucléaire composé de missiles balistiques, de sous-marins et de bombardiers stratégiques, ces armes étant la principale garantie de sa souveraineté, a-t-il déclaré.

(Reportage de Guy Faulconbridge, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)