Un navire de guerre russe attaqué par des drones en mer Noire

MOSCOU, 24 mai (Reuters) - Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que le navire de reconnaissance océanique Ivan Hurs avait été attaqué par trois drones navals ukrainiens en mer Noire, sans subir de dégâts. Dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram, le ministère précise que le bateau de la marine russe naviguait à quelque 140 km au nord-est du détroit du Bosphore, où il avait pour mission de protéger les gazoducs TurkStream et Blue Stream qui acheminent du gaz naturel russe en Turquie. "Tous les (drones) ennemis ont été détruits par des tirs de l'armement embarqué à bord d'un navire russe", dit le ministère de la Défense. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)