Un navire de CMA CGM a transité en mer Rouge sous escorte navale













(Corrige coquille dans le titre) PARIS, 20 février (Reuters) - Le navire Jules Verne opéré par CMA CGM a transité en mer Rouge sans incident, sous escorte de la frégate Alsace, a déclaré mardi le transporteur maritime. "En coordination avec les forces navales françaises, le CMA CGM Jules Verne a transité en mer Rouge sans incident, escorté par la frégate Alsace", a déclaré le groupe, confirmant une information du site d'actualité maritime Le marin. CMA CGM a annoncé au début du mois suspendre le passage de ses navires par le détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée et à la sortie de la mer Rouge. A lire aussi... Des attaques menées depuis plusieurs semaines par les Houthis du Yémen contre des navires commerciaux perturbent la navigation via le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe. (Reportage Gus Trompiz, rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)