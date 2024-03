Un navire chargé de nourriture prêt à quitter Chypre pour Gaza

LARNACA, Chypre (Reuters) - Un navire chargé de denrées s'apprêtait dimanche à quitter le port chypriote de Larnaca à destination de la bande de Gaza et inaugurer ainsi une liaison maritime pour acheminer de l'aide à l'enclave palestinienne, où plus d'un quart de la population est menacée par la famine selon les Nations unies. Le navire de sauvetage Open Arms, de l'ONG espagnole du même nom, remorquera 200 tonnes de nourriture, financées en grande partie par les Emirats arabes unis. Les vivres sont fournies par l'ONG américaine World Central Kitchen (WCK), qui dit avoir 500 autres tonnes de denrées entreposées à Chypre pour de futures missions. Ce projet pilote soutenu par l'Union européenne prévoit de livrer directement de l'aide au territoire palestinien, coupé du monde depuis l'offensive lancée par Israël en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. A lire aussi... Le président chypriote Nikos Christodoulides, dont le gouvernement plaide depuis des mois en faveur de la création d'un corridor maritime entre l'île et Gaza, soit une distance de 370 km environ, a indiqué samedi soir que le navire partirait "dans les prochaines 24 heures". Si elle réussit, cette mission représentera une première brèche dans le blocus naval imposé par Israël à la bande de Gaza depuis que le territoire est passé sous le contrôle du Hamas en 2007. Faute d'infrastructures portuaires à Gaza, l'ONG WCK envisage de construire une jetée à l'aide de matériaux provenant des décombres de bâtiments détruits par les bombardements d'Israël. Les cargaisons seront inspectées avant leur départ de Chypre par une équipe comprenant des fonctionnaires israéliens, afin d'éviter tout blocage de l'aide à son arrivée à destination. (Yiannis Kourtoglou, Stamos Prousalis, Michele Kambas, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)