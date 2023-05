Un mouvement écologiste allemand visé par des perquisitions

Un mouvement écologiste allemand visé par des perquisitions













par Riham Alkousaa BERLIN, 24 mai (Reuters) - Des perquisitions ont été menées mercredi en Allemagne contre des membres du mouvement écologiste Dernière génération dans le cadre d'une enquête pour "formation ou soutien d'une organisation criminelle", a déclaré la police allemande. Le collectif allemand (Letzte Generation) s'est distingué ces derniers mois par des actions spectaculaires telles que des blocages d'axes routiers par des militants aux mains collées sur le bitume pour dénoncer la politique du gouvernement d'Olaf Scholz face au changement climatique. Le ministère public enquête sur sept suspects âgés de 22 à 38 ans, a déclaré la police, précisant qu'aucune arrestation n'a pour l'heure été effectuée. "Au stade actuel de la procédure, nous avons confirmé les faits d'association criminelle", a indiqué Klaus Ruhland, porte-parole du parquet de Munich. Les éléments recueillis lors des perquisitions, menées sur quinze emplacements, seront examinés au cours des prochaines semaines, a-t-il dit. Le mouvement écologiste a réagi en déclarant que toutes ses activités étaient transparentes et non criminelles, que ses militants affichaient leurs visages et noms lors de leurs actions, annoncées par avance. "Devons-nous commencer par subir une sécheresse en Allemagne, souffrir de pénuries alimentaires (...) avant de comprendre que Dernière génération n'est (...) pas criminelle ?" a déclaré Aimee Van Baalen, porte-parole du collectif, à des journalistes à Berlin. Cette dernière a exhorté tous les Allemands à se joindre à de nouvelles manifestations du collectif prévues le 31 mai pour réclamer des mesures d'urgence contre le dérèglement climatique. "Nous devons continuer à résister", a-t-elle dit. Plusieurs autres mouvements écologistes allemands ont critiqué ces perquisitions, estimant qu'elles enfreignaient la liberté de manifester, inscrite dans la Constitution. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré que les manifestations légitimes s'arrêtaient lorsque des infractions pénales sont commises. Selon la police, les sept suspects visés par des investigations sont soupçonnés d'avoir levé des fonds pour financer de nouveaux délits, récoltant au moins 1,4 million d'euros de dons. Deux d'entre eux sont suspectés d'avoir saboté l'oléoduc transalpin Trieste-Ingolstadt en avril 2022, a-t-elle dit. (Avec Anneli Palmen, Martin Schlicht, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)