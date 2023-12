Un mort et un blessé à Paris, l'assaillant arrêté

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une personne est morte et une autre a été blessée dans une attaque autour du quai de Grenelle, à Paris, et l'assaillant qui s'en prenait à des passants a été interpellé, a annoncé samedi soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur X (ex-Twitter). L'attaque s'est produite non loin de la tour Eiffel, près de la Seine, dans un secteur où la police a établi un cordon de sécurité où Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris Laurent Nunez viennent de se rendre. Selon Patrick Pelloux, médecin urgentiste qui était sur place, interrogé par BFM TV, le passant décédé et la personne blessée sont des touristes qui étaient en visite dans la capitale. Sur X, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a évoqué plusieurs blessés. L'AFP, citant une source, a rapporté que l'assaillant avait crié "Allah Akbah" mais Reuters n'a pas été en mesure de le confirmer. Le Parquet national antiterroriste a dit ne pas être encore saisi du dossier. (Reportage Gilles Guillaume, Dominique Vidalon et Richard Lough)