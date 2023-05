Un mort et plusieurs blessés en marge des célébrations du titre de champion d'Italie à Naples

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Un homme est mort de blessures par balles et sept personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à Naples, qui célébrait le titre de champion du club local, ont annoncé vendredi les autorités de la ville. Les célébrations ont commencé tard dans la soirée de jeudi après que l'équipe de football du Napoli a remporté son troisième titre de champion d'Italie, 33 ans après le dernier, grâce à son match nul (1-1) contre l'Udinese. Quelques heures plus tard, un homme est décédé de blessures par balles, mais cet incident "n'a aucun lien avec les célébrations", a précisé le préfet de Naples, Claudio Palomba sur la radio publique italienne RAI. Des amis et des proches de la victimes ont vandalisé le service d'urgence où il était pris en charge, selon des médias locaux. La police enquête sur les conditions de la mort, a affirmé le préfet, ajoutant que sept personnes avaient été blessées durant la nuit de festivités, certaines souffrant de blessures liées à des tirs de feux d'artifice. Les autorités napolitaines s'attendaient à des scènes de liesse et avaient pris des mesures pour contenir tout risque de débordements. Le centre-ville avait été piétonnisé et l'utilisation de pétards et de feux d'artifice interdite, en vain. (Reportage Alvise Armellini; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)