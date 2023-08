Un mort et 16 blessés lors d'attaques russes le jour de la fête nationale ukrainienne

Un mort et 16 blessés lors d'attaques russes le jour de la fête nationale ukrainienne













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Au moins une personne a été tuée et 16 autres blessées jeudi, lors d'attaques russes contre l'Ukraine, ont déclaré des responsables locaux, alors que le pays fête le 32e anniversaire de son indépendance à l’égard de l’Union soviétique. Les villes de Kherson, Dnipro et Kourakhove ont été touchées par des attaques qui ont blessé des civils, tandis qu'un agriculteur a été tué par des tirs d'obus dans le sud du pays, ont indiqué les autorités. Un tir de missile russe sur une gare routière à Dnipro a blessé 10 personnes, a indiqué le gouverneur régional Serhi Lysak. Trois des blessés ont été hospitalisées pour des blessures modérées, a-t-il ajouté. Plus de dix autres bâtiments, dont une banque, un hôtel et un bâtiment administratif, ont également été endommagés. Dans la région méridionale de Kherson, trois personnes ont été blessées en plus de l'agriculteur qui a été tué, a indiqué le gouverneur de la région, Oleksandr Prokoudine. L'agriculteur a trouvé la mort alors qu'il travaillait dans un champ près du village de Chyroka Balka. Une fillette de sept ans a été blessée lors d'un bombardement russe sur le centre de Kherson, a déclaré Oleksandr Prokoudine. Selon le bureau du procureur général de l'Ukraine, deux autres personnes ont été blessées lorsqu'un des obus a touché le toit d'une maison. Trois habitants supplémentaires ont été blessés lors d'une autre attaque contre un supermarché dans la ville de Kourakhove, dans l'est de la région de Donetsk, a indiqué le bureau du procureur. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante. La Russie mène régulièrement des frappes sur des villes ukrainiennes éloignées des lignes de front depuis le début de son invasion en février 2022. La semaine dernière, sept personnes ont été tuées et plus de 100 blessées lors d'une frappe sur la place centrale de la ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine. (Reportage Mykhailo Moskalenko à Dnipro, Dan Peleschuk et Max Hunder à Kyiv et Anna Pruchnicka ; rédigé par Anna Pruchnicka ; version française Gaëlle Sheehan et Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)