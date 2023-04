Un mort et 10 blessés dans une attaque russe sur un musée dans l'Est de l'Ukraine

KYIV, 25 avril (Reuters) - Les forces russes ont attaqué mardi un musée situé dans le centre de la ville de Koupiansk, dans l'Est de l'Ukraine, faisant un mort et 10 blessés, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky. "Pour l'heure, nous savons qu'un salarié du musée est mort et qu'il y a dix blessés. Il reste des victimes sous les décombres", a dit le chef d'Etat sur la messagerie Telegram. Le chef de cabinet du président et le gouverneur régional ont mis cette attaque sur le compte d'un missile russe S-300. Koupiansk, qui disposait avant le conflit d'une population de 26.000 habitants, est située dans la région de Karkhiv. Elle constitue un important noeud ferroviaire qui a été occupé pendant plusieurs mois par les forces russes. Ces dernières en ont été chassées en septembre dernier après une contre-offensive éclair de l'armée ukrainienne. (Olena Harmash; version française Nicolas Delame)