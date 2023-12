Un mort, deux blessés dans une attaque au couteau à Paris

PARIS (Reuters) -Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'attaque contre des passants samedi soir près de la tour Eiffel à Paris, durant laquelle un homme a tué un touriste allemand avec un couteau et blessé deux autres personnes, dont un ressortissant britannique, avant d'être arrêté par la police, a dit le parquet à Reuters. "Je suis choqué par l'attentat terroriste de Paris au cours duquel un Allemand a été tué et plusieurs personnes ont été blessées", a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz sur X (ex-Twitter). "Il apparaît à nouveau clairement pourquoi nous nous opposons résolument à la haine et à la terreur." L'attaque a eu lieu dans l'Ouest parisien, non loin de la Seine, un peu après 21 heures, et l'homme de 26 ans a été interpellé au moyen d'un pistolet paralysant taser, a détaillé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur les lieux où les forces de l'ordre avaient tracé un périmètre de sécurité. L'assaillant, né en France, était connu des services de renseignement et de la justice. Il aurait crié "Allah Akbar" au moment des faits et aurait dit aux policiers qu'il ne pouvait plus supporter que des musulmans meurent, citant l'Afghanistan ou la situation actuelle à Gaza, a indiqué le ministre. L'homme, placé en garde à vue, avait déjà purgé une peine de quatre ans de prison. "Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente mais qu'il n'avait pas faite parce qu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI", a poursuivi Gérald Darmanin. Il était suivi depuis sa sortie de prison par la Direction générale de la sécurité intérieure pour de graves problèmes psychiatriques, a ajouté le ministre. Sur France 3, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a indiqué dimanche que les deux personnes blessées dans la deuxième phase de l'attaque, au moyen cette fois d'un marteau, "sont aujourd'hui en bonne santé". Le ministère britannique des Affaires étrangères a précisé par la voix d'un porte-parole qu'un de ses ressortissants faisait partie des blessés. UNE OMBRE SUR LES JO L'attaque en plein Paris, dans un site très touristique, survient à moins de huit mois de l'accueil par la capitale hexagonale des Jeux olympiques et jette une ombre sur les conditions de sécurité pouvant être garanties pendant l'évènement. Paris prévoit d'organiser la cérémonie d'ouverture des Jeux sur la Seine avec potentiellement pas moins de 600.000 spectateurs. Didier Fleury, un entrepreneur de 63 ans habitant près du lieu de l'attaque, ne cache pas son fatalisme. "Si on regarde un peu l'actualité en ce moment, ce n'est pas si surprenant que ça (...) et après, comme ce sont des actes isolés, c'est très compliqué à prévenir. On en aura sûrement encore, les fêtes approchent. Malheureusement j'ai peur que ce ne soit pas le dernier", a-t-il dit à Reuters. Les réactions politiques se sont multipliées depuis samedi soir. Pour Renaissance, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a appelé sur X à l'union "pour lutter contre ceux qui attaquent nos valeurs." A sa gauche, Clémentine Autain, députée de La France insoumise, a fait part de son "horreur" et de son "empathie totale pour les proches de la victime assassinée et des blessés", tandis qu'à l'extrême droite, le président du Rassemblement national Jordan Bardella s'est demandé comment "un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, cas psychiatrique notoire, dans le contexte actuel, (avait) pu se promener librement et armé un samedi soir dans les rues de Paris." Depuis Doha, le président de la République Emmanuel Macron a adressé ses condoléances à la famille et au proche du ressortissant allemand décédé. "Le parquet national antiterroriste désormais saisi aura la charge de faire toute la lumière sur cette affaire pour que justice soit rendue au nom du peuple Français", a-t-il ajouté. (Reportage Gilles Guillaume, Dominique Vidalon et Richard Lough, avec Manuel Ausloos à Paris et Michael Holden à Londres)