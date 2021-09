Un mort dans un séisme de magnitude 5,8 en Crète

ATHENES (Reuters) - Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 a secoué lundi la Crète, la plus grande des îles grecques, entraînant la mort d'une personne dans l'effondrement du dôme d'une église, ont annoncé les autorités du pays.

Le séisme a forcé les habitants à fuir leurs maisons et les bâtiments publics et provoqué d'importants dégâts. Les écoliers ont été invités à quitter leurs salles de classe et à se rassembler dans les cours d'école et sur les places publiques.

Un homme est mort lorsque le dôme d'une église de la ville d'Arkalochori s'est effondré pendant des travaux de rénovation, a déclaré un responsable de la police.

Neuf personnes ont également été blessées dans le séisme, qui a endommagé de nombreux bâtiments, selon les autorités de la protection civile.

"Il (le séisme) a été ressenti comme assez fort et a duré plusieurs secondes", a déclaré un maire local à la télévision Skai.

Selon l'Observatoire géodynamique d'Athènes, la magnitude du séisme a atteint 5,8 et son épicentre se trouvait à 23 kilomètres au nord-ouest de la ville d'Arvi, dans le sud-est de la Crète, à une profondeur de dix kilomètres.

Plus tôt, le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) avait évalué le tremblement de terre à une magnitude de 6,5, et le United States Geological Survey (USGS) l'avait donnée à 6,0.

