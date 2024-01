Un missile tiré par les Houthis du Yémen touche un porte-conteneurs américain

Un missile tiré par les Houthis du Yémen touche un porte-conteneurs américain













par Ahmed Elimam et Tala Ramadan DUBAÏ, 15 janvier (Reuters) - Le porte-conteneurs américain M/V Gibraltar Eagle a été touché par un missile de croisière anti-navire tiré par les rebelles houthis du Yémen, a annoncé lundi le commandement central américain (Centcom), précisant que l'attaque n'a fait ni blessé ni dommage significatif. Le propriétaire du navire, le groupe américain Eagle Bulk Shipping, n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Le mouvement rebelle yéménite houthi, soutenu par l'Iran, attaque depuis plusieurs semaines des navires commerciaux en mer Rouge liés, selon lui, à Israël ou à destination des ports israéliens, dans le but de soutenir les Palestiniens dans la guerre qui oppose le Hamas à Israël. Ces attaques ont poussé les forces américaines et britanniques à mener la semaine dernière des dizaines de frappes aériennes et maritimes contre des cibles houthies au Yémen. Plus tôt lundi, la société britannique de sécurité maritime Ambrey avait déclaré qu'un porte-conteneurs américain battant pavillon des Îles Marshall avait été touché par un missile alors qu'il transitait au large d'Aden, au Yémen. De son côté, l'agence britannique Maritime Trade Operations (UKMTO) a indiqué qu'un navire, qu'elle n'a pas identifié, avait été touché par un missile à 95 milles marins au sud-est d'Aden. D'après Ambrey, trois missiles auraient été lancés par les Houthis, mais un seul aurait touché le navire, provoquant un incendie dans une cale. Le porte-conteneurs reste malgré tout en bon état et aucune personne n'a été blessée à bord, selon la société de sécurité. Ambrey a estimé que l'attaque sur le navire, qui n'est pas affilié à Israël, visait les intérêts américains après les frappes menées par les Etats-Unis contre les positions militaires des Houthis. Le mouvement rebelle, qui contrôle la capitale Sanaa et une grande partie de l'ouest et du nord du Yémen, avait menacé samedi les Etats-Unis d'une "réponse forte et efficace". Dimanche, l'armée américaine a indiqué qu'un de ses avions de chasse avait abattu un missile de croisière anti-navire tiré depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis en direction d'un bâtiment de la marine américaine opérant dans le sud de la mer Rouge. (Rédigé par Ahmed Elimam et Tala Ramadan à Dubaï, Jonathan Saul à Londres ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Sophie Louet)