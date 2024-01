Un missile lancé depuis le Yémen vers un bâtiment naval US en mer Rouge

Un missile lancé depuis le Yémen vers un bâtiment naval US en mer Rouge













15 janvier (Reuters) - Un avion de chasse américain a abattu un missile de croisière anti-navire tiré depuis une zone du Yémen contrôlée par les Houthis en direction d'un bâtiment de la marine américaine opérant dans le sud de la mer Rouge, a déclaré dimanche l'armée américaine. Il s'agit du dernier incident en date signalé en mer Rouge, où les Houthis multiplient les attaques contre des navires de transport pour afficher leur soutien aux Palestiniens face à la vaste offensive lancée par Israël dans la bande de Gaza début octobre, en réponse à l'attaque du Hamas. Cette interception aérienne intervient après que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené conjointement des frappes au Yémen contre des cibles liées au mouvement chiite aligné sur l'Iran. Aucun blessé ni dégât n'a été rapporté par le commandement central de l'armée américaine dans le communiqué publié via le réseau social X (anciennement Twitter), qui précise que le missile a été abattu près de la ville portuaire yéménite de Hodeïdah. Plus tôt dans la journée, les Houthis ont dénoncé la présence d'appareils militaires américains près de l'espace aérien yéménite et de zones côtières du pays, un porte-parole du mouvement déclarant qu'il s'agissait d'une violation flagrante de la souveraineté nationale. (Rédigé par Chandni Shah; version française Jean Terzian)