Un missile houthi endommage un pétrolier dans le golfe d'Aden

Un missile houthi endommage un pétrolier dans le golfe d'Aden













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Un missile antinavire tiré par les rebelles houthis du Yémen a endommagé un pétrolier dans le golfe d'Aden vendredi, mais aucun blessé n'a été signalé et un navire de la marine américaine a apporté son aide, a indiqué l'armée américaine. Le Marlin Luanda, battant pavillon des Îles Marshall, a lancé un appel de détresse et signalé des dégâts, a indiqué le Commandement central américain (Centcom) dans un message publié sur le réseau social X, anciennement Twitter. "L'USS Carney et d'autres navires de la coalition ont répondu et portent assistance au pétrolier", a indiqué le Centcom. Quelques heures plus tard, l'armée américaine a détruit un missile antinavire des Houthis, dirigé vers la mer Rouge, qui était prêt à être lancé, a déclaré le Centcom dans un message distinct publié sur X. Le missile "représentait une menace imminente pour les navires marchands et les bâtiments de la marine américaine dans la région", a précisé le Centcom. (Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)