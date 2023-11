Un ministre israélien appelle les Gazaouis à "partir en exil"

JÉRUSALEM (Reuters) - Un ministre d'extrême droite du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu a déclaré mardi que la bande de Gaza ne pourrait plus fonctionner en tant que territoire autonome et invité ses 2,3 millions d'habitants à choisir l'exil dans des pays étrangers. Bezalel Smotrich, ministre des Finances et dirigeant d'un parti nationaliste et religieux, a dit soutenir la tribune publiée par deux parlementaires israéliens dans le Wall Street Journal, dans laquelle ils invitent les pays occidentaux à accueillir les familles palestiniennes souhaitant émigrer. "Je salue l'initiative d'émigration volontaire des Arabes de Gaza vers des pays du monde entier", a déclaré Bezalel Smotrich, qui défend cette position de longue date, dans un communiqué. "C'est la bonne solution humanitaire pour les habitants de Gaza et de toute la région après avoir vécu pendant 75 ans en tant que réfugiés, dans la pauvreté et sous la menace", affirme le dirigeant du Parti sioniste religieux. Faisant valoir que la bande de Gaza ne dispose d'aucune ressource naturelle pour fonctionner de manière autonome, il ajoute : "L'État d'Israël ne pourra plus accepter l'existence d'une entité indépendante à Gaza" après avoir éliminé le Hamas, objectif affiché du gouvernement israélien depuis l'attaque meurtrière menée par le groupe islamiste le 7 octobre dans le sud d'Israël. Ce n'est pas la première déclaration du genre d'un responsable israélien depuis ce jour noir dans l'histoire d'Israël, d'autres ayant suggéré que tous les Gazaouis soient transférés en Egypte ou dans d'autres pays arabes, plutôt que d'envisager la création d'un Etat palestinien. Benjamin Netanyahu est à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël et s'appuie sur une coalition composée notamment de partis nationalistes et religieux qui encouragent la colonisation dans les territoires occupés. Nombre d'entre eux s'étaient opposés au retrait israélien de la bande de Gaza décidée par le Premier ministre Ariel Sharon en 2005, après 38 ans d'occupation. Benjamin Netanyahu lui-même a affirmé qu'Israël conserverait le contrôle de la sécurité à Gaza pour une période indéterminée une fois l'opération militaire en cours terminée. (Rédigé par James Mackenzie, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)