Un membre du Djihad islamique tué par l'armée israélienne en Cisjordanie

Crédit photo © Reuters

RAMALLAH, Cisjordanie (Reuters) - L'armée israélienne a tué un membre du Djihad islamique et a blessé un autre Palestinien mardi lors d'une intervention en Cisjordanie occupée, ont déclaré le groupe armé et les services médicaux palestiniens. L'armée israélienne a dit être entrée dans le camp de Nour Chams, près de Toulkarem, afin d'y démanteler un atelier de fabrication de bombes artisanales. Elle a ajouté que ses soldats avaient riposté à des tirs d'hommes armés. D'après les services médicaux palestiniens, un homme de 21 ans a été tué et un autre a été blessé. Le Djihad islamique a déclaré que l'homme tué était l'un de ses membres et qu'il avait pris part aux affrontements. La Cisjordanie connaît depuis début 2022 une recrudescence des violences entre Palestiniens et armée israélienne. (Rédigé par Dan Williams et Ali Sawafta, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)