Un membre de la Finul blessé à la frontière Israël-Liban

BEYROUTH, 29 octobre (Reuters) - Un membre de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a été blessé samedi par des tirs d'obus sur une base de la mission près du village d'Houla, à la frontière avec Israël, a déclaré la Finul dimanche. L'armée israélienne et le Hezbollah libanais se livrent à des échanges de tirs quotidiennement depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas il y a trois semaines. La Finul a déclaré samedi que son QG près de la ville côtière de Naqoura avait été endommagé par un projectile ayant atterri dans l'enceinte de la base. (Nayera Abdallah, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)