Un membre de la BoJ ouvre la voie à la fin de la politique "ultra accommodante"

par Leika Kihara KUSHIRO, JAPON (Reuters) - L'inflation au Japon est "clairement en vue" de l'objectif fixé, a déclaré mercredi Naoki Tamura, membre du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon (BoJ), ouvrant ainsi la voie à une possible fin de la politique ultra accommodante de la banque centrale au début de l'année prochaine. Il s'agit du signal le plus net émis à ce jour par un responsable de la BoJ, soucieuse de faire remonter d'abord durablement l'inflation et les salaires avant d'amorcer éventuellement un changement de politique monétaire. "Environ dix ans se sont écoulés depuis que la Banque du Japon a commencé à s'efforcer d'atteindre de manière durable et stable son objectif d'inflation de 2%. Je pense que la réalisation de cet objectif est maintenant clairement en vue", a déclaré Naoki Tamura dans un discours prononcé devant des chefs d'entreprise. Pour le moment, la BoJ doit conserver sa politique d'assouplissement monétaire en surveillant l'évolution des salaires et des prix, a cependant ajouté l'ancien banquier d'affaires. "Mais j'espère qu'entre janvier et mars de l'année prochaine, nous aurons plus de clarté" sur la capacité du Japon à atteindre durablement l'objectif d'inflation de la banque à la lumière des données sur les salaires et les prix qui seront disponibles d'ici là, a-t-il poursuivi. Même si l'inflation dépasse déjà l'objectif de 2% fixé par la banque centrale, la BoJ s'est engagée à maintenir des taux d'intérêt très bas jusqu'à ce qu'il y ait davantage de preuves que le niveau actuel des prix peut être maintenu. "L'important est de prendre des décisions de manière appropriée afin de n'être ni en retard ni précoce", a-t-il souligné, ajoutant que le rythme et l'ordre d'un changement dépendraient des conditions économiques en place lors de la normalisation de la politique de la banque. "L'abandon des taux négatifs fera évidemment partie des options si la BoJ devait normaliser sa politique", a-t-il dit. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État japonais a progressé, les investisseurs jugeant les propos de Naoki Tamura moins accommodants que ceux du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, qui a déclaré la semaine dernière que l'inflation sous-jacente du Japon était "encore un peu en dessous de notre objectif". Même si Naoki Tamura est considéré par les marchés comme un "faucon" au sein des neuf membres du conseil des gouverneurs de la BoJ, ses propos suggèrent que les discussions sur le calendrier de la fin des mesures de relance de la banque s'intensifieront dans les mois à venir. (Reportage Leika Kihara; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)