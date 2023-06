Un manifestant brûle un exemplaire du Coran à la mosquée de Stockholm

STOCKHOLM (Reuters) - Un homme a déchiré et brûlé un exemplaire du Coran devant la Grande mosquée de Stockholm mercredi à l'occasion d'une manifestation autorisée par la police, un événement qui pourrait provoquer la colère de la Turquie alors même que la Suède tente de convaincre Ankara d'accepter son adhésion à l'Otan. La police a ensuite inculpé l'homme pour agitation contre un groupe ethnique ou national. Une série de manifestations en Suède contre l'islam et pour les droits des Kurdes ont offensé Ankara, dont le soutien est nécessaire pour que la Suède puisse adhérer à l'Otan. La Suède a demandé à adhérer à l'alliance transatlantique à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière. Mais la Turquie, membre de l'Otan, a retardé le processus, accusant la Suède d'héberger des personnes qu'elle considère comme des terroristes et exigeant leur extradition. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a condamné l'acte du manifestant dans un tweet, jugeant inacceptable le fait d'autoriser des manifestations anti-islamiques au nom de la liberté d'expression. Quelque 200 personnes présentes ont vu l'un des deux organisateurs de la manifestation déchirer des pages d'un exemplaire du Coran et essuyer ses chaussures avec, avant d'y mettre du jambon pour ensuite brûler le livre. La police suédoise a rejeté plusieurs demandes récentes de manifestations "anti-Coran" mais les tribunaux ont annulé ces décisions, affirmant qu'elles portaient atteinte à la liberté d'expression. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse qu'il ne spéculerait pas sur la façon dont la manifestation pourrait affecter le processus suédois pour rejoindre l'Otan. "C'est légal mais pas approprié", a-t-il déclaré, ajoutant que c'était à la police de prendre des décisions sur l'affaire. Fin janvier, la Turquie a suspendu les discussions avec la Suède sur sa candidature à l'Otan après qu'un responsable politique danois d'extrême droite a brûlé un exemplaire du Coran près de l'ambassade turque à Stockholm. (Reportage Louise Breusch Rasmussen à Copenhague, Marie Mannes et Johan Ahlander à Stockholm, avec la contribution de Burcu Karakas à Istanbul ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)