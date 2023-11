Un logo et une direction au complet pour donner chair au projet Ampère

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Ampère, nouvelle entité électrique de Renault , a publié mercredi son premier communiqué arborant son logo propre pour annoncer sa naissance officielle et présenter son équipe de direction au grand complet. La création de la filiale, dirigée par le directeur général de Renault Luca de Meo, est effective depuis le 1er novembre, a a annoncé Ampère, donnant ainsi chair à un projet inédit qui sera présenté aux investisseurs le 15 novembre en vue d'une introduction en Bourse au premier semestre 2024. Conçue pour jouer un rôle de premier plan dans la transformation d'un groupe Renault plus que centenaire, elle entend capitaliser sur les 15 ans d'expérience du constructeur dans l'électrique, et reprend son logo en l'adaptant. "Le logo d'Ampère naît du losange, le coeur historique de Renault, son ADN, son héritage humain et industriel", peut-on lire dans le communiqué. "Composé de différents losanges, il illustre cette nouvelle configuration d'équipes réduites et agiles." L'équipe de direction de 18 personnes d'Ampère est composée surtout de cadres dirigeants plus ou moins récents de Renault, comme Josep-Maria Recasens, directeur opérationnel, Vincent Piquet, directeur financier, Luciano Biondo, directeur des opérations industrielles et Gilles Vidal au design, à l'exception de Henry Bzeih, le nouveau directeur Software & Systèmes venu de Microsoft. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)