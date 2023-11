Un juge new-yorkais rejette la tentative de Trump d'annuler son procès pour fraude

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Un juge new-yorkais a rejeté vendredi la tentative de Donald Trump d'annuler le procès pour fraude intenté par la procureure générale de New York, Letitia James, concernant les pratiques de l'empire économique familial du milliardaire dans le secteur immobilier. Le juge Arthur Engoron du tribunal de Manhattan a déclaré qu'il ne pouvait "en bonne conscience" laisser Donald Trump déposer une requête qui "n'avait aucun fondement". Les avocats de l'ancien président américain n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire. Le camp Trump affirme qu'Arthur Engoron et sa juriste Allison Greenfield avaient un parti pris à l'encontre de l'ancien président américain et que la seule façon de maintenir la confiance dans le processus judiciaire était de mettre fin au procès. Le juge Arthur Engoron a déclaré avoir agi "justement, impartialement et professionnellement" pendant plus de trois ans dans cette affaire et qu'il comptait faire de même jusqu'à la fin de ce procès, selon des documents judiciaires. Donald Trump, qui brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir de meilleures conditions de prêt et d'assurance. Plus de 150 personnes, dont Donald Trump lui-même, figurent sur la liste des témoins potentiels mais la majeure partie du procès devrait reposer sur une bataille d'experts qui se prononceront sur divers documents financiers. Donald Trump dénonce cette affaire comme faisant partie d'une chasse aux sorcières politique. L'homme d'affaires, qui est le premier président ou ancien président des États-Unis à faire l'objet d'une inculpation pénale, est mis en examen dans le cadre de quatre affaires distinctes. (Jonathan Stempel et Ismail Shakil; version française par Zhifan Liu)