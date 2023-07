Un journaliste russe tué, trois autres blessés près de la ligne de front

(Reuters) - Un correspondant de guerre de l'agence de presse russe RIA a été tué et trois autres journalistes russes ont été blessés samedi par des tirs d'artillerie près de la ligne de front dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense. Selon le ministère, les journalistes ont été blessés par un tir d'artillerie ukrainien. Ils ont été évacués du champ de bataille, mais le correspondant de RIA, Rostislav Jouravlev, est décédé pendant le trajet. Les autres journalistes se trouvent dans un état grave mais stable. "Il n'y a pas de danger de mort. Ils reçoivent tous les soins médicaux nécessaires", a déclaré le ministère. L'agence de presse russe RIA a confirmé sur son site internet que son correspondant avait été tué lors d'un reportage dans le village de Piatykhatky, sur la ligne de front, et qu'un de ses caméramans avait également été blessé. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les forces ukrainiennes auraient utilisé des armes à sous-munitions lors de cette attaque, sans apporter de preuve. La radio internationale allemande Deutsche Welle a indiqué que l'un de ses journalistes avait été blessé dans une attaque russe survenue dans une autre région d'Ukraine, précisant que ses jours n'étaient pas en danger. Selon Deutsche Welle, un soldat ukrainien a été tué dans l'attaque, lors de laquelle des armes à sous-munitions auraient été utilisées. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de source indépendante. L'Ukraine a reçu des armes à sous-munitions des États-Unis ce mois-ci, mais elle s'est engagée à ne les utiliser que contre les forces d'occupation russes. Les armes à sous-munitions libèrent généralement un grand nombre de petites bombes qui peuvent tuer sans discrimination sur une vaste zone. Elles sont interdites par plus de 100 pays en raison de leur impact sur les populations civiles. Selon les Nations unies, la Russie elle-même a utilisé à plusieurs reprises des armes à sous-munitions pendant la guerre. (Reportage Reuters)