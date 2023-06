Un journaliste en détention en Tunisie pour avoir critiqué le président Saïed

TUNIS (Reuters) - L'éminent journaliste tunisien Zied Heni a été arrêté mardi soir après qu'un juge a ordonné sa mise en détention dans l'attente de son procès pour des accusations d'insultes envers le président Kaïs Saïed. Cette arrestation alimente les inquiétudes sur la liberté d'expression en Tunisie depuis que Kaïs Saïed s'est arrogé la quasi-totalité des pouvoirs en 2021 et a commencé à gouverner par décret. L'avocate de Zied Heni a déclaré à Reuters que son client "a été interrogé en l'absence d'avocats". "Ce qui s'est passé est une farce qui alimente l'approche dictatoriale", a ajouté Dalila ben Mbarek. Présentateur d'un programme radiophonique quotidien, Zied Heni n'a effectué aucun commentaire sur les accusations le visant. Il encourt une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Ces derniers mois, la justice a placé en détention ou ouvert des enquêtes contre plus d'une vingtaine de politiciens, journalistes et dirigeants d'entreprise ayant des liens avec l'opposition, accusant certains d'entre eux de conspirer contre la sécurité de l'Etat. Les principaux partis d'opposition dénoncent des arrestations aux motivations politiques, tandis que des activistes ont demandé aux autorités de libérer ces détenus. La liberté d'expression fait partie des principales réformes obtenues par les Tunisiens à la faveur de la révolution de 2011 ayant provoqué la chute de l'autocrate Zine El Abidine Ben Ali. Des activistes, journalistes et politiciens déclarent toutefois que cette liberté est une nouvelle fois menacée. Kaïs Saïed rejette les accusations selon lesquelles il renie des libertés et assure ne pas vouloir de régime dictatorial. (Reportage Tarek Amara; version française Jean Terzian)