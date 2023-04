Un journaliste du WSJ détenu arbitrairement en Russie, dit Washington

par Humeyra Pamuk et Simon Lewis WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont fait savoir lundi qu'ils avaient déterminé que la Russie détenait arbitrairement Evan Gershkovich, journaliste américain travaillant pour le Wall Street Journal, estimant que les accusations d'espionnage le visant étaient fausses et dénonçant les motivations politiques de Moscou. Dans un communiqué soulignant que "le journalisme n'est pas un crime", un porte-parole du département d'Etat américain a déclaré que les Etats-Unis "condamnent la répression continue par le Kremlin des voix indépendantes en Russie, et sa guerre en cours contre la vérité". Le Service de sécurité fédéral russe (FSB) a annoncé le 30 mars avoir engagé des poursuites pénales pour espionnage à l'encontre d'Evan Gershkovich, l'accusant d'avoir rassemblé des informations classées secret d'Etat sur un groupe de défense russe. Le Wall Street Journal dément tout espionnage mené par Evan Gershkovich. La Maison blanche a quant à elle décrit par le passé comme "ridicules" les accusations visant le journaliste, qui encourt une peine de 20 ans d'emprisonnement. Le président américain Joe Biden a demandé la libération immédiate d'Evan Gershkovich, tandis que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a exprimé les préoccupations de Washington lors d'un entretien téléphonique le 2 avril avec son homologue russe Sergueï Lavrov. En qualifiant cette détention d'"arbitraire", le département d'Etat américain transfère le dossier à son service de gestion des prises d'otage, avec pour effet de relever le niveau d'alerte politique et de permettre l'allocation de davantage de ressources destinées à obtenir la libération d'Evan Gershkovich. (Reportage Humeyra Pamuk, Simon Lewis, Katharine Jackson et Jasper Ward; version française Jean Terzian)