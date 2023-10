Un journaliste de Reuters tué et deux autres blessés dans le sud du Liban

(Reuters) - Un journaliste de l'agence Reuters a été tué dans le sud du Liban où il travaillait, a déclaré vendredi Reuters dans un communiqué. "Nous sommes profondément attristés d'apprendre que notre vidéaste Issam Abdallah a été tué", dit le communiqué. "Issam faisait partie d'une équipe de Reuters dans le sud du Liban qui fournissait un signal vidéo live", précise le communiqué en ajoutant que Reuters cherche à obtenir d'urgence de plus amples informations auprès des autorités de la région. Deux autres journalistes qui faisaient partie de la même équipe ont été blessés, a ajouté Reuters. (Edité par Mark Bendeich, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Zhifan Liu)