Un joueur de Floride remporte 1,58 milliard de dollars à la loterie Mega Millions

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La chance a souri à un joueur de Floride, aux Etats-Unis, qui a décroché mardi la somme faramineuse de 1,58 milliard de dollars (1,44 milliard d'euros) à la loterie Mega Millions, selon le site internet de la loterie. Pour remporter le gros lot, il fallait jouer les numéros 13, 19, 20, 32 et 33, ainsi que le 14 en numéro complémentaire. Le gagnant peut désormais choisir de recevoir le montant de 1,58 milliard de dollars en paiements échelonnés sur plusieurs années, ou opter pour un versement unique de 783,3 millions de dollars. En avril, un new-yorkais a décroché un jackpot de 20 millions de dollars à la loterie Mega Millions. Toutefois, le record absolu dans le monde des jeux d'argent a été décroché en novembre 2022 à la loterie Powerball, avec un prix de 2,04 milliards de dollars. (Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)