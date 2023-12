Un jeune Britannique disparu il y a six ans retrouvé près de Toulouse

par Juliette Jabkhiro PARIS (Reuters) - Les autorités françaises ont déclaré jeudi qu'un jeune Britannique qui avait disparu il y a six ans, en Espagne, a été retrouvé dans une région montagneuse située près de Toulouse (Haute-Garonne). L'identité de l'adolescent - Alex Batty, originaire de la région de Manchester, dans le nord de l'Angleterre - a été confirmée par la famille de celui-ci, a indiqué à Reuters le parquet de Toulouse. Il était âgé de 11 ans au moment de sa disparition, en 2017, lors d'un voyage familial dans la ville espagnole de Malaga. "Il s'agit bien de cet enfant disparu. La famille l'a confirmé et le rapprochement photographique également. Il devrait prochainement rentrer en Angleterre", a fait savoir un porte-parole du parquet de Toulouse, précisant que l'enquête sur la disparition d'Alex Batty était menée par les autorités anglaises. Selon La Dépêche, Alex Batty séjournait dernièrement en Ariège dans une communauté spirituelle itinérante, alors que les Pyrénées sont une région prisée par ceux désireux de mener un mode de vie alternatif. Le journal a rapporté que le jeune homme semblait vouloir fuir la communauté quand un automobiliste ayant croisé son chemin a alerté les secours, trouvant inhabituel le comportement du jeune homme. (Reportage Juliette Jabkhiro, rédigé par Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)