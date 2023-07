Un Israélien tué dans une fusillade en Cisjordanie

JÉRUSALEM (Reuters) - Un Israélien a été tué par balle jeudi près d'une colonie de peuplement en Cisjordanie occupée, ont annoncé les services d'urgence, une attaque revendiquée par le mouvement islamiste du Hamas. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a qualifié la fusillade de réponse à l'opération israélienne de deux jours menée au coeur du camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie. L'armée israélienne a déclaré que l'assaillant, un Palestinien, avait ouvert le feu sur des gardes de sécurité israéliens près de la colonie de Kedumim, dans le nord de la Cisjordanie, alors que ces derniers voulaient inspecter son véhicule. L'assaillant a ensuite pris la fuite avant d'être retrouvé et "neutralisé", a précisé l'armée. Le Hamas a indiqué que l'assaillant était l'un de ses membres et confirmé son décès. "Cette opération héroïque est une réponse rapide à l'agression de l'occupant contre notre peuple dans le camp de Jénine", a déclaré le bras armé du Hamas. L'armée israélienne a lancé en début de semaine dans la ville de Jénine l'une de ses plus vastes opérations depuis des années en Cisjordanie occupée. Douze Palestiniens, dont au moins neuf combattants, ont été tués, ainsi qu'un soldat israélien. La violence en Cisjordanie s'est intensifiée au cours des 15 derniers mois, avec la multiplication des raids israéliens, des attaques de rue palestiniennes et des saccages de villages palestiniens par des colons. (Reportage Maayan Lubell ; version française Kate Entringer, Nathan Vifflin et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault, Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)