Un individu menaçant "de se faire exploser" a été interpellé à bord d'un TGV

Un individu menaçant "de se faire exploser" a été interpellé à bord d'un TGV













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un homme menaçant de se faire exploser a été interpellé vendredi à bord d'un TGV dans l'est de la France par un policier hors service, ont déclaré des sources policières, qui évoquent un incident commis par un déséquilibré, sans réelle suspicion de terrorisme. L'homme, qui tenait des propos confus selon ces sources, a été maîtrisé par un policier hors service qui portait son arme sur lui dans le cadre du programme "voyager protéger", comme l'a souligné sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à l'origine de ce dispositif. "Ce matin, un policier qui en bénéficiait a interpellé un individu menaçant à bord d'un TGV en Moselle. Bravo à lui !", a déclaré Gérald Darmanin. Le train, qui reliait Colmar à Paris, a été immobilisé en gare de Lorraine TGV, à Louvigny (Moselle), où l'homme a été remis aux gendarmes, avant de repartir pour la capitale, où il était attendu avec plusieurs heures de retard. (Reportage Alain Acco, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)