Un incendie ravage 1.500 hectares dans l'ouest de l'Espagne, des centaines de personnes évacués

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Un incendie de forêt dans la région d'Estrémadure, dans l'ouest de l'Espagne, a ravagé plus de 1.500 hectares et contraint 550 personnes à quitter leur domicile, tandis que le vent complique les efforts des secours, ont indiqué les services d'urgence vendredi. "Les rafales de vent sont très fortes et génèrent une vitesse et une progression du feu qui rendent difficiles les efforts d'extinction", a déclaré David Barona, commandant de l'Unité militaire d'urgence, à la chaîne de télévision publique 24H. "Le panache de fumée se propage à basse altitude, ce qui rend difficile l'accès des moyens aériens à la zone." Quelque 250 pompiers luttent contre l'incendie dans une zone appelée Pinofranqueado, dans la province de Cáceres, près de la frontière avec le Portugal. Les autorités, qui ont ordonné l'évacuation de 550 personnes dans les villages de Cadalso, Descargamaría et Robledillo de Gata, pensent que l'incendie est d'origine naturelle. La sécheresse exceptionnelle qui a prévalu au cours de l'hiver accentue davantage encore le risque d'incendies dans certaines régions du sud de l'Europe. Selon le système européen d'information sur les feux de forêt, 493 incendies ont détruit un nombre record de 307.000 hectares en Espagne l'année dernière. (Reportage Inti Landauro ; version française Kate Entringer)