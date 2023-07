Un incendie fait 6 morts et plus de 60 blessés à Milan dans une maison de retraite

Un incendie fait 6 morts et plus de 60 blessés à Milan dans une maison de retraite













ROME, 7 juillet (Reuters) - Six personnes sont mortes et au moins 68 autres ont été blessées lors d'un incendie qui s'est déclaré dans une maison de retraite à Milan, ont annoncé vendredi les pompiers italiens. Le feu a été maîtrisé et une enquête est en cours pour en déterminer les causes, a indiqué à Reuters Luca Cari, porte-parole des pompiers. Selon lui, 65 personnes ont été hospitalisées et trois autres personnes ont été admises dans une condition critique. Le feu a été maîtrisé rapidement mais les fumées ont intoxiqué de nombreux résidents, a indiqué aux journalistes sur place le maire de Milan, Giuseppe Sala. Selon les médias locaux, le feu s'est déclenché vers 23h20 GMT jeudi soir, provoquant l'arrivée de pompiers sur place. (Reportage par Alvise Armellini; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)