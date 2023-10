Un incendie dans une boîte de nuit de Murcie fait au moins 13 morts

MADRID (Reuters) - Au moins 13 personnes ont été tuées dans l'incendie d'une boîte de nuit de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, ont annoncé dimanche les services d'urgence, tandis que les sauveteurs étaient toujours à la recherche de personnes portées disparues. Devant la boite de nuit, des jeunes se serraient dans les bras, l'air choqué, dans l'attente d'informations sur les disparus. "J'ai cinq membres de ma famille à l'intérieur, je ne sais pas où ils sont. Et deux amis", a déclaré un homme qui n'a pas donné son identité. Les sauveteurs sont toujours à la recherche de plusieurs personnes portées disparues, a déclaré le maire de Murcie, José Ballesta, sur la chaîne de télévision espagnole 24h, précisant que l'incendie, qui s'est déclaré vers 6 heures du matin heure locale, était désormais maîtrisé. L'incendie se serait déclaré dans la boîte de nuit Fonda dans le quartier d'Atalayas, à la périphérie de la ville, avant de se propager à deux clubs attenants, a déclaré à la presse Maria Dolores Albellan, porte-parole de la boite de nuit Teatre. Diego Seral, de la police nationale espagnole, a précisé de son côté que les personnes décédées ont été retrouvées dans la boîte de nuit Fonda qui a subi la majeure partie des dégâts causés par l'incendie. L'effondrement du toit de l'établissement rend difficile la localisation des victimes, et il est encore difficile de déterminer avec précision le point de départ de l'incendie, a-t-il ajouté. José Ballesta a décrété trois jours de deuil après la catastrophe et les drapeaux ont été mis en berne devant l'hôtel de ville de Murcie. Les services d'urgence s'efforcent d'établir la cause de l'incendie. (Reportage Jessica Jones ; Version française Kate Entringer)