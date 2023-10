Un important incendie à Ismaïlia, sur le canal de Suez, fait au moins 25 blessés

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Un important incendie s'est déclaré dans un bâtiment de la police à Ismaïlia, ville égyptienne située sur le canal de Suez, tôt lundi, blessant au moins 25 personnes, ont rapporté les services d'urgence et les médias. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le bâtiment de la direction de la Sûreté de la ville en proie aux flammes. La cause de l'incendie n'était pas connue dans l'immédiat. L'incendie a été maîtrisé après trois heures, selon la télévision d'Etat, tandis que des témoins ont rapporté à Reuters que les pompiers semblent avoir eu du mal à maîtriser les flammes. Dans un premier bilan, l'Autorité égyptienne des ambulances a fait état d'au moins 25 blessés. Des parties du bâtiment se sont effondrées dans l'incendie, a déclaré la défense civile. (Reportage Hatem Maher et Yusri Mohamed ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)