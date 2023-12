Un important commandant des Chebab tué en Somalie

MOGADISCIO, 22 décembre (Reuters) - Le chef d'une faction des Chebab somaliens responsable d'une attaque qui avait coûté la vie à trois Américains en 2020 au Kenya a été tué au cours d'une opération conjointe des forces somaliennes et américaines, a déclaré le ministre somalien de l'Information, Daud Aweis. Le ministre a précisé jeudi soir sur la plateforme X (ex-Twitter) avoir reçu la confirmation que Maalim Ayman avait été tué le 17 décembre. Le commandant du groupe islamiste Chebab était "responsable de la planification de plusieurs attaques terroristes meurtrières en Somalie et dans les pays voisins", a ajouté Daud Aweis. Le Commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom) a confirmé avoir mené une frappe aérienne le 17 décembre près de la ville de Jilib, dans le sud de la Somalie, mais a dit ne pas avoir encore eu confirmation de l'identité de la cible. Maalim Ayman figure sur la liste des personnes recherchées du Département d'État américain, qui offre une récompense de 10 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation. (Rédigé par Abdi Sheikh, avec George Obulutsa à Nairobi et Phil Stewart à Washington ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)