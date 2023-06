Un immeuble touché par une frappe russe à Kryvyi Rih, 10 morts

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) -Une frappe de missile russe sur un immeuble d'habitation à Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, a fait dix morts dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré le maire de la ville. "A 13h00 (10h00 GMT), il y a dix personnes tuées", a déclaré Oleksandr Vilkoul dans un message sur Telegram. Une personne se trouve sous les décombres et 28 personnes ont été blessées, a-t-il ajouté. Quatre autres personnes ont été blessées dans un autre endroit de la ville natale du président Volodimir Zelensky, a précisé de son côté le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk Serhiy Lisak, en parlant d'une "attaque massive". Kyiv a également été visée au cours de la nuit par des tirs de missiles mais tous ont été détruits par la défense aérienne, a déclaré l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Dans l'ensemble du pays, selon l'état-major ukrainien, dix missiles de croisière russes - sur 14 tirés - et un drone "kamikaze" sur quatre ont été interceptés. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré mardi matin que l'armée ukrainienne avait progressé de quelques centaines de mètres près de Bakhmout (est), de Toretsk (est) et vers le port de Berdyansk, sur la mer Noire, mais se heurtait à une forte résistance des forces russes. (Valentyn Origenko, Serhiy Karazy et Lidia Kelly; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)