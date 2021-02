Un imam irakien condamné à dix ans et demi de prison en Allemagne

par Martin Schlicht

CELLE, Allemagne (Reuters) - La justice allemande a condamné mercredi à dix ans et demi de prison un prédicateur irakien reconnu coupable d'avoir préparé un attentat en Allemagne et recruté des combattants pour le groupe Etat islamique.

L'imam, âgé de 40 ans, connu sous le nom d'Abou Walaa et identifié par la justice sous le nom d'Ahmad Abdoulaziz Abdullah A., est accusé d'avoir recruté via sa mosquée en Basse-Saxe au moins sept individus qui se sont rendus au Proche-Orient pour combattre dans les rangs de l'organisation djihadiste. Deux de ces hommes sont soupçonnés d'avoir tué plus de 150 soldats irakiens dans des attentats suicide.

Les procureurs ont aussi accusé Abou Walaa d'avoir prêché dans une mosquée berlinoise fréquentée par l'auteur de l'attentat du marché de Noël qui a fait 12 morts en décembre 2016.

Le tribunal régional de Celle, dans le nord de l'Allemagne, a condamné trois autres membres du réseau qu'aurait mis en place Abou Walaa à des peines s'échelonnant de quatre à huit années de prison.

Les quatre hommes avaient été arrêtés en novembre 2016 lors d'opérations menées dans les Länder de Basse-Saxe et de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Les prévenus ont choisi de rester silencieux pendant leur procès.

