Un homme tue six membres de sa famille dans le sud-ouest de l'Allemagne

ROT AM SEE, Allemagne (Reuters) - Un jeune homme de 26 ans a tué ses parents et quatre autres membres de sa famille avec une arme semi-automatique à Rot am See, dans le sud-ouest de l'Allemagne, avant de se livrer aux forces de l'ordre, a annoncé vendredi la police.

L'auteur des faits, de nationalité allemande, avait une licence de tir sportif. Il a été placé en détention.

"Dans la maison et derrière, six morts ont été retrouvés - trois hommes âgés de 36, 65 et 69 ans, et trois femmes de 36, 56 et 62 ans", a déclaré Reiner Möller, chef de la police locale. Deux autres personnes ont été blessées et l'une se trouve dans un état grave. Deux enfants âgés de 12 et 14 ans ont été menacés mais sont indemnes.

"Nous ne connaissons pas encore le mobile, mais nous supposons qu'il s'agit d'un drame familial, dans la mesure où, d'après ce que nous savons, ils étaient tous liés", a ajouté Reiner Möller.

Rot am See, qui se trouve dans le Land de Bade-Wurtemberg,

est située à 135 km au sud-est de Francfort.

(Riham Alkousaa, Thomas Seythal et Reuters TV; version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)