Un homme d'affaires britannique enlevé en Équateur

QUITO, 16 décembre (Reuters) - Un homme d'affaires britannique faisant office de diplomate dans la ville de Guayaquil a été enlevé dans la province de Los Rios, au nord de la ville industrielle, ont rapporté samedi les médias locaux. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la police dit enquêter sur des faits concernant un homme d'affaires survenus tôt samedi à Los Rios, sans identifier la victime. Selon les médias locaux, il s'agit du consul britannique honoraire de Guayaquil, Colin Armstrong. (Reportage d'Alexandra Valencia; Version française Elizabeth Pineau )