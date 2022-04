Un homme armé lance une bombe fumigène dans le métro de New York, blesse 16 personnes

par Maria Caspani et Jonathan Allen

NEW YORK (Reuters) - Un homme armé et masqué a lancé mardi une bombe fumigène puis ouvert le feu dans une rame de métro new-yorkaise, blessant 16 personnes et provoquant un chaos matinal à l'heure de pointe à la station "36th Street", à Brooklyn.

Dix personnes ont été blessées par balles, a déclaré la cheffe de la police de New York, sans indiquer dans quelles circonstances les autres personnes ont été blessées.

Le suspect est toujours en fuite, a fait savoir Keechant Sewell lors d'une conférence de presse, ajoutant que l'incident n'était pour le moment pas considéré comme terroriste mais qu'aucune piste n'était exclue.

"Ce matin (...) un individu sur cette rame a enfilé ce qui semble être un masque à gaz, a sorti une bombe fumigène de son sac et l'a déclenchée", a-t-elle déclaré.

"Le wagon a alors commencé à se remplir de fumée. Il a alors ouvert le feu, touchant plusieurs personnes dans la rame et sur le quai", a-t-elle poursuivi.

Aux alentours de la station, les autorités ont fermé l'accès à plusieurs quartiers.

Depuis plusieurs mois, New York connaît une flambée des violences par arme à feu et des attaques à répétition dans les transports publics.

(Reportage Maria Caspani et Jonathan Allen; version française Sophie Louet et Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)