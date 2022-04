Un homme armé lance une bombe fumigène dans le métro de New York, 16 blessés

par Maria Caspani et Jonathan Allen

NEW YORK (Reuters) - Un homme armé et muni d'un masque à gaz a lancé mardi une bombe fumigène puis ouvert le feu dans une rame de métro new-yorkaise, blessant par balles 10 personnes et provoquant un chaos matinal à l'heure de pointe à la station "36th Street", dans le quartier de Sunset Park, à Brooklyn.

Six autres personnes ont été blessées par des éclats et lors du mouvement de foule consécutif à la propagation de la fumée dans la rame. Certains usagers sont tombés au sol sur le quai.

Une chasse à l'homme massive s'est ouverte alors que le suspect, décrit comme un homme noir au gabarit imposant et vêtu d'un survêtement à capuche et d'un gilet de chantier, était toujours en fuite.

L'incident n'est pour le moment pas considéré comme terroriste mais aucune piste n'est exclue, a fait savoir la cheffe de la police de New York.

"Ce matin (...) un individu sur cette rame a enfilé ce qui semble être un masque à gaz, a sorti une bombe fumigène de son sac et l'a déclenchée", a déclaré Keechant Sewell.

"Le wagon a alors commencé à se remplir de fumée. Il a alors ouvert le feu, touchant plusieurs personnes dans la rame et sur le quai", a-t-elle poursuivi lors d'une conférence de presse.

Aux alentours de la station, les autorités ont fermé l'accès à plusieurs quartiers.

Depuis plusieurs mois, New York connaît une flambée des violences par arme à feu et des attaques à répétition dans les transports publics.

(Reportage Maria Caspani et Jonathan Allen; version française Sophie Louet et Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)