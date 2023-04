Un homme abattu après son interpellation par la police israélienne près d'Al Aksa

JERUSALEM (Reuters) - Un homme interpellé par la police israélienne près de l'esplanade des mosquées à Jérusalem a été abattu dans la nuit de vendredi à samedi après s'être emparé de l'arme d'un agent et avoir tiré un coup de feu sans faire de victime, a annoncé la police, qualifiant l'incident de terroriste. La police a déclaré samedi que la victime était un habitant de Houra, une ville bédouine du sud d'Israël. Le député Mansour Abbas, de la Liste arabe unie, populaire dans cette région, a précisé qu'il s'agissait d'un étudiant en médecine et mis en doute la version des forces de sécurité. L'incident s'est produit lors du ramadan, à un moment de très forte affluence de fidèles musulmans sur l'esplanade des mosquées, lieu sacré de l'islam et du judaïsme, appelé mont du Temple par les juifs, où la situation était relativement calme samedi. (Rédigé par Dan Williams, version française Jean-Stéphane Brosse)