Un hélicoptère militaire américain s'écrase en Australie, 3 morts

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - Un avion-hélicoptère Osprey américain s'est écrasé dimanche pendant un exercice militaire dans le nord de l'Australie, faisant trois morts et 20 blessés parmi les 23 "Marines" qui étaient à bord, ont annoncé l'armée américaine et les autorités australiennes. Trois soldats n'ont pas survécu à leurs blessures après cet accident qui s'est produit dans les îles Tiwi, au large de Darwin, a indiqué le Corps des Marines des États-Unis dans un communiqué. Les autres blessés ont été transférés dans un hôpital de Darwin. Ils présentent un "large éventail" de "blessures graves", a déclaré la ministre en chef du Territoire du Nord, Natasha Fyles, pendant une conférence de presse. L'appareil accidenté, un Boeing-Bell V-22 Osprey, est un avion à rotors basculants qui lui permettent de décoller et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère. Il participait à l'exercice Predator's Run 2023 avec l'armée australienne, ont indiqué les autorités. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déploré un accident "tragique" et promis d'apporter aux Etats-Unis toute l'aide nécessaire. (Rédigé par Sam McKeith à Sydney, version française Tangi Salaün)