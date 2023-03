Un haut diplomate turc va se rendre en Égypte, une première en dix ans

LE CAIRE/ANKARA, 17 mars (Reuters) - Le ministre turc des Affaires étrangères se rendra au Caire samedi, nouveau signe d'un dégel diplomatique après dix ans de rupture des relations entre les deux pays. La venue de Mevlut Cavusoglu marquera la première visite officielle d'un ministre des Affaires étrangères turc au Caire depuis juillet 2013 et le renversement de Mohamed Mursi par l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi. Mohamed Mursi, figure emblématique des Frères musulmans décédée en 2019, était soutenu par le président turc Tayyip Recep Erdogan. Cette visite survient deux semaines après que l'homologue égyptien de Meylut Cavusoglu, Sameh Shourky, s'est rendu en Turquie en signe de solidarité après les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le pays. "Tous les aspects de nos relations bilatérales seront abordés et des échanges de vues auront lieu sur les questions régionales et internationales", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères. La visite "ouvre la voie au rétablissement de relations normales entre les deux pays", a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué simultané. Elle permettra d'entamer un "dialogue approfondi" en vue de parvenir à "une compréhension mutuelle qui serve les intérêts des deux pays", a ajouté le porte-parole du ministère égyptien. La Turquie et l'Égypte avaient déjà montré des signes de rapprochement ces derniers mois, notamment l'an dernier lors de la Coupe du monde de football au Qatar durant laquelle Abdel Fattah al-Sisi et Erdogan ont échangé une poignée de main. À la suite des tremblements de terre du mois dernier, les deux chefs d'État se sont entretenus au téléphone et Sameh Shourky s'est rendu en Turquie le 27 février. Après avoir visité les zones touchées par le tremblement de terre, Mevlut Cavusoglu avait déclaré qu'il pourrait se rendre en Égypte prochainement et qu'Erdogan et Abdel Fattah al-Sisi pourraient se rencontrer "soit en Turquie, soit en Égypte". Autre signe de normalisation, Mevlut Cavusoglu a déclaré en novembre que la Turquie pourrait rétablir son ambassadeur au Caire "dans les mois à venir". (Reportage Nayera Abdallah au Caire et Huseyin Hayatsever à Ankara, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)