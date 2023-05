Un haut diplomate chinois en "mission pour la paix" en Russie et Ukraine

PEKIN, 15 mai (Reuters) - Un diplomate chinois de haut rang entame ce lundi une tournée lors de laquelle il se rendra en Ukraine, Russie et dans d'autres pays européens, dans ce que Pékin présente comme une démarche destinée à discuter d'une "solution politique" à la crise ukrainienne. Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiennes et ancien ambassadeur à Moscou, se déplacera aussi en Pologne, France et Allemagne, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères, sans fournir un calendrier précis. Un porte-parole du ministère a déclaré que cette tournée était un "témoignage des efforts de la Chine pour promouvoir des discussions de paix, et elle démontre pleinement le plein engagement de la Chine en faveur de la paix". Li Hui est le plus haut représentant chinois à se rendre en Ukraine depuis le début de l'offensive de la Russie, le 24 février 2022. Cette visite intervient alors que Kyiv prépare une contre-offensive pour reprendre des territoires capturés par Moscou et après l'entretien téléphonique entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodimir Zelensky fin avril - la première discussion entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre. Pékin, qui se présente comme un médiateur potentiel au conflit, a dévoilé plus tôt cette année un plan de paix en 12 points appelant à une désescalade progressive. Les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux ont accueilli la proposition chinoise avec scepticisme, la Chine s'étant gardé depuis le début du conflit à condamner la Russie ou à qualifier l'offensive d'"invasion". Moscou, qui parle d'une "opération militaire spéciale" en Ukraine, a scellé l'an dernier un partenariat "sans limite" avec Pékin. (Reportage Laurie Chen; version française Jean Terzian)