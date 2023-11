Un groupe de bébés prématurés évacués de Gaza vers l'Egypte

Un groupe de bébés prématurés évacués de Gaza vers l'Egypte













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Un premier groupe de bébés prématurés, qui ont été évacués d'un hôpital de la bande de Gaza, ont traversé la frontière égyptienne lundi pour y recevoir des soins médicaux, selon des images en direct et la télévision égyptienne Al Qahera. Plus d'une vingtaine de bébés devraient traverser la frontière, selon le Croissant-Rouge palestinien. Les nouveau-nés se trouvaient à l'hôpital Al Chifa dans la ville de Gaza, où plusieurs autres bébés sont morts en raison des difficultés de soins provoqués notamment par des coupures de courant. Sur des images en direct diffusées par la chaîne Al Qahera, on aperçoit du personnel médical sortant avec précaution de minuscules bébés de l'intérieur d'une ambulance pour les placer dans des incubateurs mobiles, qui sont ensuite déplacés vers d'autres ambulances. Les bébés ainsi évacués avaient été emmenés dimanche dans un hôpital de Rafah, dans le sud de Gaza, afin que leur état puisse être stabilisé avant leur transfert vers l'Égypte. (Reportage Nayera Abdallah et Clauda Tanios, rédigé par Aidan Lewis et Estelle Shirbon ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)