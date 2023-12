Un groupe d'investisseurs met 5,8 Mds$ sur la table pour reprendre Macy's















(Actualisé avec source) 10 décembre (Reuters) - Un consortium d'investisseurs réunissant Arkhouse Management et Brigade Capital a déposé une offre de 5,8 milliards de dollars pour reprendre la chaîne de grands magasins Macy's, a déclaré dimanche une personne au fait du dossier. Arkhouse Management, un groupe d'investissement spécialisé dans l'immobilier, et Brigade Capital Management, un gestionnaire d'actifs, ont fait une offre de 21 dollars par action pour les titres Macy's qu'ils ne détiennent pas déjà, a indiqué la source. Il s'agit d'un montant supérieur de plus de 20% au cours de clôture de l'action Macy's vendredi (17,39 dollars). Le Wall Street Journal a rapporté en premier lieu l'information, citant des sources non-identifiées. D'après le journal, Arkhouse et Brigade considèrent que Macy's est sous-valorisé sur les marchés publics et ont signalé qu'ils étaient disposés à relever leur offre, sous réserve d'audits préalables. Ils ont par ailleurs transmis une lettre d'une banque d'investissement stipulant qu'ils ont la capacité de lever les fonds pour réaliser l'opération. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de Macy's, Arkhouse et Brigade. Macy's a une valorisation boursière d'environ 4,77 milliards de dollars. Son titre est en repli de plus de 15% sur l'ensemble de l'année à Wall Street. (Reportage Juby Babu à Bangalore; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)