Un groupe affilié Al Qaïda a revendiqué l'attaque menée dans le nord du Burkina Faso

LE CAIRE, 7 septembre (Reuters) - Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al Qaïda, a revendiqué mercredi l'attaque ayant coûté la vie à 53 soldats et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), une milice pro-gouvernementale, au Burkina Faso, selon le site de surveillance des activités djihadistes SITE Intelligence Group. Dix-sept militaires et 36 miliciens pro-gouvernementaux ont été tués lundi au cours de combats contre des groupes armés dans la province de Yatenga, dans le nord du Burkina Faso. Le Burkina Faso, en proie à une insurrection d'inspiration djihadiste menée notamment par des groupes liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique, est depuis le début de cette année l'épicentre des violences meurtrières au Sahel. (Reportage Muhammad Al Gebaly et Enas Alashray; version française Camille Raynaud)